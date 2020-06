Amazon kauft Lagerhaus-Roboter-Hersteller

Der weltgrößte Online-Einzelhändler Amazon nimmt rund 775 Millionen Dollar in die Hand, um einen Hersteller von Lagerhaus-Robotern zu kaufen. Das US-Unternehmen Kiva Systems spezialisiert sich auf Technologien, mit denen Lager in großen Teilen automatisch betrieben werden können. Amazon hat Bedarf an solcher Technik: In seinen riesigen Logistik-Zentren müssen Millionen Artikel sortiert und versendet werden. Die Roboter von Kiva Systems sind bei diversen großen Einzelhändlern im Einsatz. Das 2003 gegründete Unternehmen ist nicht an der Börse notiert. Die Übernahme solle im zweiten Quartal abgeschlossen werden, teilte Amazon am Montag nach US-Börsenschluss mit.

Die Roboter von Kiva Systems wurden 2008 im Rahmen einer Dokumentation von IEEE Spectrum besucht und gefilmt: