Amazon sorgt sich mehr um Schnee als um Streiks

Die Fronten in dem Tarifkonflikt sind festgefahren. ver.di fordert von Amazon tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel üblich sind. Amazon nimmt aber die Logistikbranche als Maßstab, in der niedrigere Löhne gezahlt werden. „Wir sind ein Logistikunternehmen. Da kommen Lkws an, die werden ausgepackt, Waren ein- und wieder ausgelagert. Dann fahren die Lkws wieder ab“, begründete der 47-jährige Kleber seine Haltung. Deshalb zahle er den in dieser Branche üblichen Tarif. „Und da liegen wir mit einem Einstiegsgehalt von 9,55 Euro in der Stunde definitiv am oberen Ende und fern ab vom Mindestlohn.“

Der langjährige Deutschlandchef, der zuvor für Kaufhof und Escada gearbeitet hat, betonte, nur eine Minderheit der Amazon-Mitarbeiter beteilige sich an den Ausständen. Beim Streik am Montag waren es nach ver.di-Angaben etwa 1000 Mitarbeiter in Leipzig und Bad Hersfeld, wo die Tarifauseinandersetzungen hauptsächlich ausgetragen werden.