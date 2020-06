AMD kappt Umsatz- und Gewinnziele

Der Umsatz werde im Vergleich zum zweiten Jahresviertel lediglich um sechs Prozent wachsen, teilte der Intel-Konkurrent nach US-Börsenschluss in Sunnyvale (US-Bundesstaat Kalifornien) mit. Hauptgrund seien Produktionsprobleme im Dresdner Werk des AMD-Partners Globalfoundries, die die Produktion der „Llano“-Prozessoren gebremst hätten. Die Brutto-Gewinnspanne werde voraussichtlich zwischen 44 und 45 Prozent liegen.

Zuletzt hatte das Management noch ein Umsatzplus von zehn Prozent in Aussicht gestellt, mit einer Schwankungsbreite von zwei Prozentpunkten nach unten und oben. Die Gewinnspanne sollte etwa 47 Prozent erreichen. Den vollständigen Quartalsbericht will AMD am 27. Oktober veröffentlichen.