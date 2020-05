America Movil hält nun 60 Prozent der Telekom Austria

Der mexikanische Milliardär Carlos Slim hat offenbar nur einen Teil der Telekom-Austria-Aktionäre von seinem Übernahmeangebot begeistern können. America Movil hat seinen Anteil am ehemaligen Staatskonzern von knapp 51 auf 59,7 Prozent erhöht, hieß es in einer Mitteilung für die mexikanische Börse am Montag.

Der größte Telekomkonzern Lateinamerikas kontrolliert den österreichischen Marktführer seit Juli. Zweitgrößter Eigner ist die Staatsholding ÖIAG, die 28,4 Prozent an der Telekom Austria hält. Slim hatte den Aktionären 7,15 Euro je Anteilsschein geboten. Die Frist für das Angebot war bis Donnerstag vergangener Woche verlängert worden.

America Movil will Telekom Austria als Basis nutzen, um in Osteuropa zu wachsen. Telekom Austria plant noch heuer eine Kapitalerhöhung, um unter anderem den Expansionskurs zu finanzieren. Zum Halbjahr hatte die Telekom eine tiefrote Bilanz gelegt.