Andreas Koman bleibt ISPA-Präsident

Einige Änderungen bringt das Ergebnis der Wahl aber doch: Neu in den Vorstand berufen wurden Harald Kapper ( kapper.net), Christian Panigl von der Uni Wien, Thomas Schartner (funkinternet.at) und Martin Prager vom gleichnamigen Consultingunternehmen, teilte ISPA am Donnerstag mit. Der Vorstand hat mit Georg Chytil (next layer), Kurt Enzinger (Netvisual), Nikolaus Futter (Compass Verlag) und Georg Hitzenberger (Play. FM) noch vier weitere Mitglieder.