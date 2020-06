Angry Birds-Macher Rovio will Indie-Studios unterstützen

Unter dem Namen Rovio Stars will das finnische Entwicklerstudio, das einst selbst Auftragsarbeiten für Nokia verrichtete, nun die Apps von anderen Entwicklern vertreiben. 2013 machten mit Juicy Cubes, Tiny Thief und Icebreaker bereits drei Titel den Anfang, dieses Jahr sollen einige weitere folgen. Anlässlich der von der WKW geförderten Veranstaltungsreihe Subotron pro games stattet Jussi Immonen, der Chef von Rovio Stars, Wien einen Besuch ab. Immonen wird in seinem Vortrag der Frage nachgehen, was ein gutes Free-To-Play-Spiel ausmacht und wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird. Zudem wird er am Beispiel von den bisher veröffentlichten Rovio Stars-Titeln zeigen, welche Erfahrungen Rovio bislang als Publisher machen konnte.