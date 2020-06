Anleger reißen sich um Alibaba-Anleihen

Es wird damit gerechnet, dass Alibaba Anleihen im Volumen von rund 8 Mrd. Dollar ausgibt. Zu den Instituten, die die Emission leiten, gehört auch die Deutsche Bank.

Der chinesische Amazon -Rivale, der den riesigen Markt in der Volksrepublik dominiert, hatte im September in New York mit Einnahmen von 25 Mrd. Dollar den größten Börsengang aller Zeiten hingelegt. Damals hatte es wegen einer Flut von Kaufaufträgen fast zweieinhalb Stunden gedauert, ehe überhaupt ein erster Kurs ermittelt werden konnte.