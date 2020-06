Apotheken setzen auf Handauflegen

In Apotheken, wo Medikamente angerührt, sensible Daten verarbeitet und potenziell gefährliche Substanzen in Umlauf gebracht werden, ist die Nachvollziehbarkeit von Arbeitsabläufen von hoher Priorität. Ein neuartiges System will das jetzt durch biometrische Identifikation der Mitarbeiter sicherstellen. Dabei werden sämtliche Arbeitsschritte in einer Apotheke über das Venenmuster der Handflächen eindeutig mit einzelnen Personen verknüpft. “Die Arbeitsschritte müssen genau nachvollziehbar sein. Bislang lösen Apotheken das mittels Strichcodes, Passwörtern oder Chipkarten, die Mitarbeiter bei allen Arbeitsschritten verwenden. Das biometrische System mittels Handauflegen ist wesentlich einfacher und sicherer. Da die Hand den Sensor nicht berühren muss, ist die Technologie zudem ideal für den Einsatz unter hygienisch sensiblen Bedingungen”, sagt Viktor Hafner, der das System seit sechs Monaten in seiner Apotheke testet.

Das ID-Palm genannte System basiert auf der Palm-Secure-Technologie von Fujitsu. Die Software wird von der Firma Philippeit geliefert. Ein Sensor scannt die Handflächen der Mitarbeiter mittels Nahinfrarot und Kamera. Das sauerstoffreduzierte Blut der Venen absorbiert die Infrarotstrahlung, wodurch ein detailliertes Muster aus mehr als fünf Millionen Messpunkten erstellt wird. Die Chance für einen nicht berechtigten Zugang liegt bei eins zu zehn Millionen. So können Arbeitsschritte, etwa die Zubereitung von Medikamenten, das Beraten von Kunden oder die Ausgabe von Arzneimitteln dokumentiert und fehlerfrei einzelnen Mitarbeitern zugeordnet werden.