App Store erreicht zehn Milliarden Downloads

Die meistgeladene iOS-Applikation aller Zeiten kommt - wenig überraschend - vom Social Network Facebook. Das hat Apple in einer Liste der am häufigsten heruntergeladenen Applikationen bestätigt, die das Unternehmen anlässlich des zehnmilliardsten Downloads in seinem App-Store veröffentlichte.

Die in Kategorien unterteilte __Liste gibt Auskunft über die beliebtesten kostenpflichtigen und kostenlosen Applikationen für iPhone und iPad. Rund 300.000 Programme, 40.000 davon für das iPad, sind in dem im Juli 2008 gestarteten App Store bereits verfügbar.

Spiele dominieren kostenpflichtige iPhone-Apps

Die Renner unter den kostenpflichtigen Apps sind fast ausschließlich Spiele. Am iPhone findet sich in den Top-Ten der Bezahl-Apps überhaupt nur eine Nicht-Spiele-Applikation, das Multifunktionstool AppBox Pro Alarm.

Unter den am häufigsten heruntergeladenen kostenlosen iPhone-Apps finden sich neben Facebook unter anderem die Musikerkennungs-App Shazam, Google Mobile App, Google Earth und Skype.

Pandora und Soundhound am iPad vorne

Am iPad ist der Mix bei den am häufigsten heruntergeladenen kostenpflichtigen Apps vielfältiger. Neben Spielen findet sich in der Liste auch der Kalorienzähler " Calorie Tracker", der PDF-Reader GoodReader und das Musikidentifikationsprogramm Soundhound.

Facebook ist mangels einer für das Tablet angepassten Applikation auf der iPad-Liste nicht vertreten. Bei den kostenlosen iPad-Apps führt die hierzulande nicht erhältliche App des Musikdienstes Pandora vor dem Google Mobile App.



Die beliebtesten kostenlosen iPhone Apps:

1. Facebook

2. Pandora

3. Google Mobile App

4. Shazam

5. Movies by Flixster

6. The Weather Channel

7. Google Earth

8. Bump

9. Skype

10. Paper Toss

Die beliebtesten kostenpflichtigen iPhone Apps:

1. Doodle Jump

2. Tap Tap Revenge 3

3. Pocket God

4. Angry Birds

5. Tap Tap Revenge 2.6

6. Bejeweled 2 + Blitz

7. Traffic Rush

8. Tap Tap Revenge Classic

9. AppBox Pro Alarm

10. Flight Control

Die beliebtesten kostenlosen iPad Apps:

1. Pandora

2. Google Mobile App

3. Movies by Flixster

4. Google Earth

5. Yelp

6. Fandango Movies

7. Remote

8. iBooks

9. Bible

10. Solitaire

Die beliebtesten kostenpflichtigen iPad Apps:

1. SoundHound

2. StickWars

3. FlightTrack

4. Backbreaker Football

5. Calorie Tracker

6. BlocksClassic

7. iFart Mobile

8. GoodReader for iPad

9. Cro-Mag Rally

10. Ambiance

