Apple-Aktie nach Jobs-Rücktritt auf Talfahrt

vonals Apple-CEO hat am Donnerstag die Apple-Aktien an derum 6,3 Prozent auf 242,71 Euro ins Minus gedrückt. „ist, und ohneistnicht mehr“, fasste ein Händler zusammen. „Für viele Anleger heißt das, sie trennen sich von den Aktien.“hatte am Mittwochabend seinen Rückzug von der Apple-Spitze angekündigt, er will nun als Chairman arbeiten. Schon inhatten die Apple-Aktien nachbörslich sieben Prozent eingebüßt.

Anleger vermuten, dass nun der Rivale Samsung Morgenluft wittert. Die Aktien der südkoreanischen Handy- und Computerschmiede zogen um 2,4 Prozent an. Dazu trug Händlern in Seoul zufolge auch ein Gerichtsurteil in einem Patentstreit bei.