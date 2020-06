Apple an der Börse mehr als 710 Milliarden US-Dollar wert

Konzernchef Tim Cook sagte auf einer Konferenz der US-Großbank Goldman Sachs, Apple komme in Schwung. Das Unternehmen habe „eine Menge Dinge“ getan, um weltweit zu wachsen. Im abgelaufenen Kalenderjahr seien allein in Schwellenländern 50 Mrd. Dollar an Einnahmen erzielt worden.

Der Apple-Kurs war in den vergangenen Monaten immer weiter gestiegen. Befeuert wurde dies unter anderem von dem Rekordgewinn in Höhe von 18 Mrd. Dollar im zurückliegenden Quartal. Die Anleger setzen darüber hinaus viel Hoffnung in neue Produkte wie den Ende 2014 gestarteten Bezahldienst Apple Pay und die für April erwartete Computeruhr Apple Watch.