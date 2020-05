Apple-Anleger wetten auf Erfolg von neuem iPhone

Zwar liegt die Apple-Aktie noch immer 29 Prozent unter ihrem im September 2012 markierten Rekordhoch von mehr als 700 Dollar, weil sich das Wachstum abgeschwächt hat und die Margen wegen des harten Wettbewerbs im Smartphone-Markt nicht mehr so üppig ausfallen. Der Einstieg des Großinvestors Carl Icahn hat zuletzt aber wieder für steigende Kurse gesorgt. Der Milliardär macht sich für mehr Aktienrückkäufe des Unternehmens stark. Vor der Produkt-Präsentation wurden in den vergangenen beiden Wochen an den Derivate-Börsen in den USA fast doppelt so viele Kauf-Optionen (Calls) wie Verkaufs-Scheine (Puts) erworben. Das zeigt den Optimismus vieler Anleger. Dieser könnte aber enttäuscht werden, wenn die großen Innovationen ausbleiben oder es keine Zusammenarbeit mit China Mobile gibt. In China sank der Apple-Umsatz im zweiten Quartal um alarmierende 43 Prozent. Neben Samsung machen viele Billig-Anbieter Apple zu schaffen.