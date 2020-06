Apple bekommt Rückendeckung von Aktionärsberatung

Apple-Chef Tim Cook kann in seinem Ringen mit dem streitlustigen Großaktionär Carl Icahn auf einen einflussreichen Verbündeten zählen. Die US-Aktionärsberatung ISS riet den Apple-Anteilseignern, auf der Hauptversammlung gegen den Vorschlag Icahns zu stimmen, den laufenden Aktienrückkauf auszuweiten. Icahns Antrag würde zu stark in das Management des Unternehmens eingreifen, erklärte ISS am Sonntag. Der Apple-Verwaltungsrat habe zudem bereits die Dividende und den Aktienrückkauf aufgestockt. Die Hauptversammlung findet am 28. Februar statt.