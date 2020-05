Apple entzieht Kopfhörer-Hersteller Monster Lizenz

Monster, das unter anderem Kopfhörer, aber auch Kabel und Zubehör für Apple-Produkte herstellt, darf diese nun nicht mehr mit der Apple-Lizenz "Made for iPhone/ iPad/ iPod" vertreiben. Das teilte Monster am Dienstag mit. Das Unternehmen befindet sich in einem Rechtsstreit mit der Kopfhörer-Firma Beats, die von Apple im Vorjahr um 3,2 Milliarden Dollar übernommen wurde. Monster hatte Beats Anfang des Jahres wegen Technologie-Diebstahls verklagt. Auch Bose hatte zuvor Klage gegen Beats eingereicht.