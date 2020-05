Apple kauft Start-up für hochpräzise GPS-Dienste

Apple hat offenbar Coherent Navigation, ein Unternehmen das auf hochpräzise GPS-Dienste spezialisiert ist, übernommen. Die 2008 gegründete Firma hat sich auf High Integrity GPS (iGPS) fokussiert, ein System, das die Signale der herkömmlichen GPS-Satelliten mit denen anderer Systeme wie Iridium kombiniert. Damit soll eine zentimetergenaue Standortbestimmung möglich sein.

Die firmeneigene Website wurde vom Netz genommen und die Domain leitet auf an Apple-Website um. Wie Macrumors berichtet, sind wichtige Mitarbeiter von Coherent Navigation erst kürzlich zu Apple gewechselt, darunter auch CEO Paul Lego. In seinem LinkedIn-Profil erwähnt Lego, dass er für das Apple-Maps-Team arbeitet. Das deutet darauf hin, dass Apple mit der Übernahme von Coherent Navigation seine Karten-Dienste verbessern will. Apple hat die Übernahme - wie üblich - weder bestätigt oder bestritten noch Details dazu verraten.