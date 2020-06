Apple punktet auch in Australien gegen Samsung

Apple hat im Patentstreit mit Samsung auch in Australien einen Erfolg erzielt. Der südkoreanische Hersteller gab am Montag bekannt, dass er den geplanten Verkaufsstart des Tablets vom 12. September auf Ende September verschieben werde, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Kurz davor ist eine Anhörung Apples vor einem Gericht in Sydney geplant. Apple will den Vertrieb des Tablets auch in Australien verbieten lassen und strebt eine einstweilige Verfügung für einen Verkaufsstopp an, bis ein Gericht über die Patentverletzungen entscheidet.

Apple hatte Samsung wegen Patentverletzungen geklagt und warf den Südkoreanern vor einem Gericht in Sydney die Verletzung von insgesamt zehn Patenten vor. Samsung wollte daraufhin in Australien eine veränderte Version des Tablets verkaufen. Laut den Apple-Anwälten verstößt aber auch die gegen mindestens zwei Apple-Patente.

Auch Samsung klagt

Samsung brachte am Montag seinerseits Klage gegen Apple in Australien ein und will die Apple-Patente für nicht erklären lassen. Zudem wirft Samsung dem US-Unternehmen vor, gegen Samsung-Patente verstoßen zu haben.

Die beiden Unternehmen bekriegen sich derzeit in einer Vielzahl von Verfahren in mehreren Ländern mit gegenseitigen Patentklagen. In Deutschland