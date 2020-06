Apple wird Aufpasser der US-Wettbewerbshüter nicht los

Zwar hätten die Befugnisse des Kartellwächters ihre Grenzen, doch könne dieser trotz einiger berechtigter Bedenken des Technologiegiganten zunächst seine Arbeit vor dem eigentlichen Berufungsverfahren im Mai fortsetzen. Der Kontrollor soll im Auftrag des US-Justizministeriums sicherstellen, dass sich Apple an das Wettbewerbsrecht hält. Der Konzern wirft ihm vor, sich zu sehr in geschäftliche Angelegenheiten einzumischen und so die Entwicklung neuer Produkte zu behindern.

Das Justizministerium begrüßte die Gerichtsentscheidung. Das Urteil mache deutlich, dass Apple mit dem Kontrollor zusammenarbeiten müsse, sagte eine Sprecherin. Apple war im Juli schuldig befunden worden, bei Preisabsprachen in der E-Book-Branche eine Schlüsselrolle gehabt zu haben. Das Unternehmen soll sich demnach zum Verkaufstart seines iPads heimlich mit fünf Verlagen abgesprochen haben, um trotz der Marktführung des Online-Versandhändlers Amazon höhere Preise durchsetzen zu können.