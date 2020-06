Apps: "Windows Phone hat großes Potenzial"

“Wir sind alle App-Nerds.” Wer bei AllAboutApps arbeiten will, tut gut daran, sehr viel Leidenschaft für Handy-Anwendungen mitzubringen - und eine dicke Haut betreffend Überstunden. Denn das Geschäft mit Apps brummt auch in Österreich und ist zum Millionenmarkt gewachsen. Das 2011 gegründete Start-up (ein Joint Venture der Linzer Runtastic und des Wiener Inkubators i5invest) beschäftigt bereits 18 Mitarbeiter und hat an Apps von A1, Wikitude, Tripwolf, Play.fm, Karriere.at oder 123people mitgewirkt. Die neueste Kreation: aCar2Go (1,59 Euro) für das gleichnamige Car-Sharing-Service von Daimler.

Die Chance für Windows Phone

“Es gibt in Österreich steigende Nachfrage nach Windows-Phone-Apps”, sagt Daniel Cronin, Marketing-Chef bei AllAboutApps und von Stunde Eins an Bord der Firma. Er berät Kunden etwa bei der Wahl der Plattform. “Das Ökosystem von Microsoft und Nokia ist wesentlich dankbarer als jenes von Android”, meint er. Windows Phone könne mit einer einheitlichen Auslieferung des Betriebssystems punkten, während Googles mobile Plattform unter vielen verschiedenen Software-Versionen leide - und mit ihr die App-Entwickler, die ihre Angebote nicht so schnell weiterbringen könnten.