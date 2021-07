Ariane 5 platzierte zwei Telekom-Satelliten im All

Der sechste Start der größten Ariane-Rakete in diesem Jahr war erfolgreich. Diesmal wurden Telekommunikations-Satelliten für Saudiarabien und Indien in den Orbit gebracht.

Mit dem sechsten Start seiner größten Rakete in diesem Jahr hat das europäische Weltraumunternehmen Arianespace eine weitere Ariane-5 ins All gejagt. Vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus stieg der knapp 55 Meter hohe Lastenträger am Dienstag in den Himmel über Südamerika auf.

In Startzone ELA-3 hob Flug VA227 mit einem Fracht-Gesamtgewicht von gut 9,8 Tonnen ab. An Bord der 83. Ariane-5 waren zwei Satelliten: Arabsat-6B wurde im Auftrag von Airbus Defence and Space und Thales Alenia Space transportiert und nach rund 27 Minuten Flugzeit ausgesetzt. In BADR-7 umbenannt soll der 5,8 Tonnen schwere Satellit 15 Jahre lang für das saudi-arabische Unternehmen Arabsat Rundfunk-, Breitband- und Telekommunikationsdienste über dem Nahen Osten, Afrika und Zentralasien sichern.