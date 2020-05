Auch Symantec will sich aufspalten

Die Konzerne geben an, die kleineren Firmen würden sich stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren und so besser mit Rivalen konkurrieren können. Anteilseigner machen sich oft für solche Aufspaltungen stark, weil sie darauf spekulieren, dass zwei Unternehmen an der Börse deutlich mehr wert sein werden als eins. Symantec war zuletzt von der Schwäche des PC-Marktes getroffen worden, auf den viele seiner Software-Produkte ausgerichtet sind. Das Unternehmen war in den 90er-Jahren unter anderem mit dem Programm Norton Antivirus bekanntgeworden.