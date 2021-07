Aufregung um geplante Automatenapotheke

Der Versandhändler Doc Morris will in einem deutschen Dorf die erste Automatenapotheke mit Videoberatung installieren. Apothekern stößt dies sauer auf.

Für den Bürgermeister der nordbadischen Gemeinde Hüffenhardt ist es ein Segen. 30 Jahre lang habe es eine Apotheke am Ort gegeben, sagt Walter Neff. Als der Inhaber vor zwei Jahren in den Ruhestand ging, fand sich kein Nachfolger. „Dann kam DocMorris.“ Der Versandhändler will in der 2000-Seelen-Gemeinde gut 20 Kilometer nordwestlich von Heilbronn seine erste Automatenapotheke mit Videoberatung installieren. Online bestellte Arzneimittel sollen dorthin bestellt werden können. Kein Apotheker, sondern ein Manager soll sie den Kunden übergeben. Klingt nach einem guten Plan? Außerhalb der Gemeinde regt sich angesichts der für Jänner geplanten Eröffnung Skepsis.