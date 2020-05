Beförderung für Apple-Designer Jony Ive

Die Veränderung wurde nicht per Mitteilung angekündigt, sondern in einem Artikel des britischen Moderators, Schauspielers und Comedians Stephen Fry für die Zeitung Telegraph. Es folgte eine interne E-Mail von Konzernchef Tim Cook, die an 9to5Mac durchsickerte.

Der neue Job werde ihn von einem Teil der bisherigen administrativen und Management-Arbeiten befreien, sagte Ive im Gespräch mit Fry . Er werde mehr reisen und sich auch stärker bei der Gestaltung der Apple Stores einbringen. Cook betonte in seiner E-Mail, dass Ive weiterhin die Verantwortung für das gesamte Apple-Design haben werde.