Bericht: Facebook soll im Geld schwimmen

Wie die Webseite Gawker erfahren haben will, soll das Online-Netzwerk Facebook derzeit mit starken Finanzzahlen aufwarten können. Eine gut informierte Quelle soll Gawker finanzielle Details aus dem Zeitraum Jänner bis September 2011 verraten haben. Diese besagen, dass Facebook in dem Zeitraum 2,5 Mrd. Dollar eingenommen hat. Zusammen mit vorhandenem Kapital von 3,5 Mrd. Dollar soll CEO Mark Zuckerberg derzeit auf einem Geldberg von 5,6 Mrd. Dollar sitzen.

Nach Ausgaben soll Facebook in dem Zeitraum Gewinne von 714 Mio. Dollar gemacht haben. Noch vor einigen Monaten berichtete Reuters, dass Facebook im ersten Halbjahr 1,6 Mrd. Dollar Umsatz gemacht hat. Sollten alle Zahlen stimmen, dann hätte Mark Zuckerberg die Performance seiner Firma weiter steigern können und würde das bisher vermutete Jahresziel von etwa 3,8 Mrd. Dollar Umsatz deutlich übertreffen können. Gegenüber dem britischen Guardian war Facebook zu keiner Stellungnahme zu den Finanzdetails bereit.

Gute Stimmung für Börsengang

Die sehr positiven Finanzdetails kommen just zu einem Zeitpunkt ans Tageslicht, an dem wieder heftiger über einen möglichen Börsengang von Facebook im April 2012 spekuliert wird und durch den heutigen IPO des Facebook-Spiele-Anbieters Zynga neues Futter bekommen.

Nicht vergessen sollte man aber, dass Facebook derzeit aggressiv wachsen will, neue Büros wie etwa in London eröffnet hat, eine neue Firmenzentrale in Kalifornien bezieht und tausende neue Mitarbeiter einstellen will - was alles mit großen Investitionen verbunden ist. Außerdem plant die EU neue Regeln für den Umgang mit Nutzerdaten, die das Geschäftsmodell von Facebook ins Wackeln bringen könnten (die futurezone berichtete).