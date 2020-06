Berichte: Twitter übernimmt TweetDeck

Der Microbloggingdienst Twitter hat das Unternehmen um den populären Client erfolgreich übernommen. Das berichtet TechCrunch unter Berufung auf gut informierte Quellen. Der Preis soll zwischen 40 und 50 Millionen US-Dollar liegen, die Kaufsumme soll sowohl in bar als auch in Twitter-Aktien ausbezahlt werden. Eine offizielle Ankündigung sowie Details des Deals werden laut der Quelle in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

Im Februar wurde noch berichtet, dass der Client-Hersteller UberMedia plane, TweetDeck aufzukaufen. Die spekulierte Summe lag zwischen 25 und 30 Millionen US-Dollar, der Deal stand bereits kurz vor dem Abschluss.

Twitters offenbar erfolgreiches Gegenangebot wird von Experten als Verteidigungsmaßnahme verstanden. So könne der Kurznachrichtendienst dem Client Hersteller UberMedia, der mit seinen bestehenden Produkten bereits für rund zehn Prozent der weltweit versendeten Tweets verantwortlich sein soll, nicht noch mehr Marktanteile in dem umkämpften Sektor überlassen. Tweetdeck entwickelt aktuell Twitter-Clients für Desktop-PCs, sowie für mobile Geräte unter iOS oder Android.