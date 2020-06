Bestätigt: Garmin will Navigon übernehmen

Garmin will in Europa stärker Fuß fassen. Um das zu erreichen, steht der Hersteller von Navigationsgeräten nun kurz vor der Übernahme des Hamburger Unternehmens Navigon. Garmin will besonders von der Erfahrungen bei Navigations-Lösungen für Smartphones profitieren, „dies wird den Umsatz des dann vereinten Unternehmens zusätzlich erhöhen“, so Cluff Pemple, Präsident von Garmin. Über die Übernahmesumme wurde Stillschweigen vereinbart, Experten gehen von einer zweistelligen Millionensumme im mittleren Bereich aus.

Sollten die Kartellbehörden der Übernahme zustimmen wird Navigon als eigene Marke bestehen bleiben und künftig als Tochtergesellschaft von Garmin tätig sein.