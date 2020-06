Big Data ist nicht nur für die Großen

Wenn man alles bis ins letzte Detail aufzeichnen möchte, würden bei einem Flug einer Boeing 777 dreißig Terabyte an Daten anfallen. Eine Analyse dieser, aus Sensoren erhobenen Informationen kann die Wartungskosten von Verschleißteilen erheblich reduzieren und die Sicherheit für Passagiere verbessern. Mit den entsprechenden Daten lässt sich auch das Boardservice oder die Gepäcklogistik deutlich effizienter gestalten.

Durch Bewegungsprofile, Verweildauer und genauer Auflistung der Konsumartikel können Supermarktketten berechnen, auf welche Faktoren es ankommt, damit sich Kunden möglichst lange im Geschäft aufhalten.

In Linz beispielsweise sind seit vergangenem Jahr einige Straßenbahnen mit einer so genannten Blackbox ausgestattet. Auf diesen kleinen Servern werden Daten aus Sensoren gesammelt und in Echtzeit an die Betriebszentrale übermittelt. So lässt sich aus insgesamt 50 Systemparametern etwa Auslastung, Energiebedarf, Beschleunigungs- und Bremsvorgänge exakt messen und berechnen. Auch hier können vor allem Wartungs- und Energiekosten eingespart werden.