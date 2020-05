Bill Gates steigt bei Alpine-Mutter ein

Gates habe rund sechs Prozent an dem Unternehmen erworben, teilte der Mutterkonzern der insolventen Alpine Bau GmbH in der Nacht auf Dienstag mit. An der Börse in Madrid sorgte diese Nachricht für Freudensprünge bei der zuletzt arg gebeutelten FCC-Aktie, die am Dienstagmorgen rund 13 Prozent zulegte. Seit dem Rekordhoch 2007 auf dem Höhepunkt des Häuserbooms in Spanien ist der Kurs um 80 Prozent eingebrochen.