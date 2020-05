Bitcoin-Startup Coinbase erhält 25 Millionen US-Dollar

Das US-Startup Coinbase hat laut All Things Digital ein Investment von 25 Millionen US-Dollar von Andreesen Horowitz, einem bekannten Risikokapitalgeber, sowie den bereits beteiligten Union Square Ventures und Ribbit Capital erhalten. Andreesen Horowitz, das von Marc Andreesen und Ben Horowitz gegründet wurde, investierte unter anderem früh in Instagram, Skype, Zynga, Groupon und Facebook. Coinbase bietet Bitcoin-Wallets sowie einen Marktplatz für Bitcoins an und tritt auch als Zahlungsdienstleister auf. Das Unternehmen konnte bereits in einer früheren Finanzierungsrunde knapp sieben Millionen US-Dollar einnehmen.