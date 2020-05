Bitcoin-Wert hat sich in zwei Monaten halbiert

Am Wochenende fiel der Preis pro Coin erstmals seit Ende 2013 unter 300 Dollar (238 Euro). Davon lässt sich die Anhängerschaft aber nicht aus der Ruhe bringen. "Das ist nur eine Momentaufnahme, es wird rasch wieder nach oben gehen", meint Nick Spanos. Er ist einer der Gründer des Bitcoin Centers, einer Info- und Lobbyeinrichtung im New Yorker Finanzdistrikt. "Ich habe jeden Tag mit Leuten von Goldman Sachs und anderen Investmentbanken zu tun, die sich für Bitcoins interessieren."

Als Lobbyist muss Spanos versuchen, Zweifel an der Krypto-Währung zu zerstreuen. Andere Beobachter sind weniger optimistisch. "Erinnert sich noch jemand an Bitcoins? - es geht ihnen schrecklich", kommentierte Joe Wiesenthal vom Tech-Blog "Business Insider" am Wochenende. "Charts können nicht hässlicher aussehen", lästerte er über den Kursverlauf seit Juli.