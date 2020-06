Blackberry-Chef sieht Software als großes Geschäftsfeld

„Wir fokussieren uns darauf, Geschäft mit Software zu machen“, sagte Chen am Dienstag auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona. „Und wir wollen dafür sorgen, dass unsere Software mit allen Geräten funktioniert.“



Damit meine er nicht nur die Verwaltung von Smartphones verschiedener Anbieter in Unternehmen, sondern auch Anwendungen für alle Arten vernetzter Technik von Verkaufsautomaten bis hin zu Reiskochern, betonte Chen. „Alles, was eine IP-Adresse hat, wollen wir managen.“