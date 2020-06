Blackberry überlegt Totalausstieg aus Geräteproduktion

Smartphone-Hersteller Blackberry will in Kürze über einen Rückzug aus dem klassischen Geschäft mit den Multifunktionshandys entscheiden. Wenn man in diesem Bereich keine Gewinne schreiben könne, werde man darauf verzichten, sagte Konzernchef John Chen in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Viel Zeit für eine Entscheidung bleibe nicht.