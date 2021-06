Blackberry und Baidu kooperieren bei selbstfahrenden Autos

Das Blackberry-Betriebssystem solle die Grundlage der Baidu-Plattform für autonome Autobauer werden, erklärten die beiden Unternehmen am Mittwoch. Im September hatte Baidu angekündigt, in den kommenden drei Jahren 1,5 Mrd. Dollar (1,25 Mrd. Euro) in Projekte zu selbstfahrenden Fahrzeugen zu investieren. Zuvor hatte es die offene Plattform namens Apollo gestartet, auf der das Blackberry-Betriebssystem nun installiert werden soll.



Auf Apollo stellt Baidu seine Technologien für autonome Fahrzeuge Autobauern zur Verfügung, die darauf basierend ihre eigenen Systeme entwickeln können. Bereits Ende 2015 hatte Baidu seinen ersten Prototypen eines fahrerlosen Autos in Peking getestet. Baidu will sein Portfolio erweitern und sich gegen Konkurrenten wie Google behaupten können.



Blackberry hatte seine Smartphone-Produktion 2016 eingestellt und sie an die indonesische Firma PT Tiphone Mobile Indonesia ausgelagert. Blackberry will sich voll auf das Geschäft mit Software und Dienstleistungen konzentrieren.