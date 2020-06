Blackberry will zum Angriff übergehen

Auf der Technik-Messe CES in Las Vegas erklärte Chen Blackberry für gerettet. Inzwischen gebe es keine Zweifel mehr, dass es Blackberry weiterhin geben werde. Obwohl im jüngsten Geschäftsquartal noch ein Minus von 158 Mio. US-Dollar (133,55 Mio. Euro) in der Bilanz stand, fließe immerhin mehr Cash in das Unternehmen rein als ab. "Jetzt fängt der Spaß an." Ironischerweise hatte Chens Vorgänger, der deutsche Manager Thorsten Heins Anfang 2013 mit den gleichen Worten den Start des ersten Touchscreen-Blackberrys eingeläutet. Statt Samsung und Apple Marktanteile abzujagen, wurde das Gerät jedoch zu einem teuren Flop und beschleunigte den Absturz von Blackberry.

Chen jedoch will nicht um den Smartphone-Markt kämpfen - die jüngst vorgestellten Geräte mit ihren klassischen Tastaturen scheinen vor allem Nostalgiker ansprechen zu wollen. Er will den Ruf von Blackberry als Spezialisten für abgesicherte Kommunikation in den Bereichen einsetzen, in denen sich Kunden um ihre Daten sorgen: Unternehmensnetze, Kommunikation zwischen Maschinen, Gesundheitswesen.