Blackphone konzentriert sich auf Unternehmenskunden

„Wir haben uns an Verbraucher gerichtet, jetzt sind wir bei Firmen gelandet“, sagte Blackphone-Chef Phil Connor am Montag auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona. Man habe bemerkt, dass viele Kunden große Stückzahlen bestellten, sagten Firmenvertreter. Daher will sich die Firma nun auf Sicherheitshandys für Unternehmen konzentrieren.