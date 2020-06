BMW testet Google Glass

Bisher müssten sich die Mitarbeiter während der Prüfung zwischen dem untersuchten Wagen und einem Computer-Terminal, an dem die Ergebnisse eingetragen werden, hin und her bewegen, erklärte BMW. Mit Google Glass könnten die Angestellten am Fahrzeug bleiben, sich die Prüfpläne im Display der Datenbrille anzeigen lassen und diese per Sprachsteuerung durcharbeiten. „Beide Hände wären somit durchgehend für die Prüfungen verfügbar“, argumentierte der Leiter des Google-Glass-Pilotprojekts, Jörg Schulte.

Die Datenbrille ist in den USA seit dem Frühjahr erhältlich. In anderen Ländern ist Google Glass bisher nicht auf dem Markt. In Deutschland haben Datenschützer bereits rechtliche Bedenken gegen den Mini-Computer in Brillenform angemeldet.