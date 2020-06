Boeing erhält Milliardenauftrag für Dreamliner

Die Airline Air Europa habe 14 der als Dreamliner bezeichneten Langstreckenflieger vom Typ Boeing 787-9 geordert, teilte der Airbus-Rivale am Donnerstag in Seattle mit. Nach Listenpreisen ist die Bestellung 3,4 Milliarden Dollar (2,9 Mrd Euro) wert, in der Branche sind aber hohe Rabatte üblich.

Insgesamt seien die Spanier nun mit 22 Dreamliner-Bestellungen für die Modelle 787-8 und die neue Version 787-9 im Boeing-Orderbuch vertreten. Die ersten Flugzeuge sollen 2016 ausgeliefert werden. Boeing teilte mit, die Bestellungen bereits im Dezember verbucht zu haben. Sie seien aber zunächst einem unbekannten Kunden zugeschrieben worden.