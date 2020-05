Brigitte Ederer verlässt Siemens-Vorstand

Nach dem erzwungenen Abschied von Peter Löscher als Siemens-Chef Ende Juli muss nun offenbar auch die Siemens-Vorstandsdirektorin Brigitte Ederer (57) per Ende September vorzeitig ihren Hut nehmen. Der Beschluss des Aufsichtsrates des Münchner Technologiekonzerns soll heute, Mittwoch, erfolgen. Ederers Vertrag als Siemens-Personalvorstand läuft formell noch bis Mitte 2015.

Ein Bericht der „ Kronen Zeitung“ wurde am Dienstagabend von informierten Kreisen bestätigt. Die Siemens-Pressestelle in München wollte auf Anfrage keinen Kommentar über Ederer abgeben. Die Position Ederers solle Vorstandskollege Klaus Helmrich übernehmen, hieß es in der „Süddeutschen Zeitung“ .