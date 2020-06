Carlos Slim soll auch bei O2 und E-Plus-Fusion mitmischen

Slim will gerade die Telekom Austria für 1,4 Mrd. Euro übernehmen und könnte sich auch für einen deutschen Mobilfunker interessieren, hieß es laut „ Focus“ in Wien. O2 wollte dies nicht kommentieren und sprach von „Spekulationen“.



Die Übernahmekommission der Wiener Börse hat Mitte Mai das Übernahmeangebot von Milliardär Carlos Slim an die übrigen Aktionäre der Telekom Austria außerhalb des ÖIAG-Slim-Syndikats genehmigt. Slims América Móvil bietet über die niederländische Tochter Carso Telecom 7,15 Euro je Telekom-Austria-Aktie. Anleger können das Angebot bis 10. Juli annehmen oder ablehnen. Sollten alle Aktionäre das Offert annehmen, müsste Slim 1,4 Mrd. Euro auf den Tisch legen.



Der Slim-Konzern liebäugelt auch mit Zukäufen in Osteuropa, wie kürzlich in Wien erklärt wurde - derzeit ist er schon an der niederländischen KPN beteiligt. Dort scheiterte voriges Jahr der 2012 gestartete Übernahmeversuch von Slim am Widerstand der Niederländer. Dennoch will América Móvil einen Anteil von mindestens 20 Prozent an KPN behalten, um Mitbestimmungsrechte bei dem Unternehmen abzusichern.