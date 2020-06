Chefwechsel bei Vodafone Deutschland

Bei Vodafone in Deutschland gibt es im Herbst einen Chefwechsel. Zum 1. Oktober soll Jens Schulte-Bockum die Führung der deutschen Tochter des britischen Telekommunikations-Riesen übernehmen, wie Vodafone am Mittwoch mitteilte. Er ist aktuell Chef in den Niederlanden. Der bisherige Deutschlandchef Friedrich Joussen habe bereits im vergangenen Jahr angekündigt, sich nach neuen Herausforderungen umzusehen. Sein Vertrag bei Vodafone wurde im November bis 2015 verlängert.

Einen Bericht des „ Focus“ über einen Streit zwischen Joussen und der Konzernführung um das Investitionsvolumen in Deutschland als Auslöser für den Abgang wies das Unternehmen zurück. Über den Führungswechsel hatten zunächst die „ Rheinische Post“ und die „ Wirtschaftswoche“ berichtet. Joussen teilte dies am Mittwoch in einer E-Mail an die Vodafone-Mitarbeiter, die auch der dpa vorliegt, mit.