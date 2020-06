China Mobile macht 3,35 Milliarden Euro Gewinn

China Mobile hat dank stärkerer Internetnutzung den Gewinn gesteigert. Es sei gelungen, die Auswirkungen rückläufiger Telefonate und nachlassenden Handy-Marketings mehr als auszugleichen, teilte der weltgrößte Mobilfunk-Konzern nach Kundenzahl am Freitag mit. Der Überschuss habe im ersten Quartal um 3,5 Prozent auf 27,8 Milliarden Yuan (3,35 Milliarden Euro) zugelegt. Damit lag China Mobile leicht unter den Erwartungen von Analysten.

Die Volksrepublik ist der weltweit größte Mobilfunkmarkt und hat in diesem Jahr die Marke von einer Milliarde Kunden geknackt. China Mobile zählt nun mehr als 660 Millionen Abonnenten - mehr als doppelt so viel wie die US-Bevölkerung. Die meisten Kunden haben Billigverträge, die sie hauptsächlich zum Telefonieren und für Kurznachrichten nutzen. Bisher hat China Mobile im Gegensatz zur Konkurrenz keinen Vertrag mit Apple zum Verkauf der in China sehr beliebten iPhones geschlossen. Die Wettbewerber China Unicom und China Telecom verkaufen die Apple-Geräte bereits.