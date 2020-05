China-Start des iPhone 6: Lieferengpass in Europa erwartet

Auch in Europa wird der Ansturm auf die Apple-Geräte vermutlich nicht unbemerkt bleiben. "Wenn Apple in China startet, werden sie alles abziehen, was nur irgendwie geht. Die verfügbare Gerätezahl in Europa wird sicherlich ausdünnen", heißt es aus dem Umfeld eines österreichischen Mobilfunkbetreibers. Derzeit sei die Verfügbarkeit trotz hoher Nachfrage noch ausgezeichnet. Das könne sich nach dem China-Start aber schnell ändern, so der Brancheninsider zur futurezone.

Wie groß die Nachfrage nach den neuen iPhones in China tatsächlich ist, wird sich spätestens ab 10. Oktober zeigen, wenn chinesische Kunden das Smartphone offiziell vorbestellen dürfen. Der Verkaufsstart folgt am 17. Oktober. Den nun publizierten Zahlen zufolge sollen aber allein beim chinesischen Mobilfunker China Unicom 600.000 Reservierungen in zwei Stunden eingegangen sein. Interessanterweise soll sich auch die Nachfrage nach dem iPhone 6 und dem großen Modell iPhone 6 Plus in etwa die Waage halten.

China ist einer der wichtigsten (Zukunfts-)Märkte Apples und maßgeblich für die steigenden Smartphone-Verkäufe des Konzerns verantwortlich.