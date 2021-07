Chinesischer Facebook-Rivale kauft in Finnland zu

Der chinesische Facebook -Rivale Tencent expandiert nach Finnland. Das Online-Netzwerk aus Shenzhen kauft die Mehrheit des Spiele-Entwicklers Supercell, wie die Chinesen am Dienstagmitteilten. Der Deal bewertet die Finnen mit rund 8,6 Milliarden Dollar.

Tencent wird im Rahmen der Transaktion zunächst gut 84 Prozent der Anteile übernehmen. Zu den Verkäufern gehört der japanischen Mobilfunkkonzern SoftBank, der bislang gut 72 Prozent an Supercell hält. Die Chinesen wollen einen Teil des Pakets an Co-Investoren abgeben, aber 50 Prozent der Stimmrechte bei sich behalten. Die Tochter soll unabhängig operieren können und in Finnland bleiben.