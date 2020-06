Chinesischer Händler überlegt Kauf von Yahoo

Er sei an Yahoo sehr interessiert und würde gerne die gesamte Firma kaufen, sagte der Gründer des chinesischen Onlinehändlers Alibaba am Freitag bei einer Veranstaltung der Universität Stanford in Kalifornien. Yahoo ist mit etwa 40 Prozent an Alibaba beteiligt. Bartz hatte ein Angebot Mas zum Rückkauf dieser Anteile abgewiesen. Im nachbörslichen Handel legten Yahoo-Papiere am Freitag um fünf Prozent zu.

Ma, ein früherer Englischlehrer, könnte mit Hilfe von Yahoo seine Firma auf dem wichtigsten Internetmarkt der Welt expandieren lassen. Alibaba sei wahrscheinlich eine der sehr wenigen Unternehmen, die Yahoo gut verstehe, sagte Ma. Die Verbindung reicht bis ins Jahr 2005 zurück, wurde aber zuletzt immer angespannter.

Verkauf langfristig betrachtet wahrscheinlich

Nach dem