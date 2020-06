Chiphersteller ARM wächst langsamer

Die Börse reagierte enttäuscht über das Zahlenwerk. Bis zu Mittag verlor die Aktie gut 3,3 Prozent an Wert. Die Analysten von Broker Liberum bemängelten vor allem die schwachen Lizenzeinnahmen für Prozessoren. Die Experten von Bernstein richteten den Blick voraus. Sie erwarten dank neuer Chips eine stärkere zweite Jahreshälfte. Der Konzern war mit seinen stetigen Zuwächsen in den vergangenen Jahre eine Ausnahme in der Halbleiterbranche. 2013 lag das Wachstum 18 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt.