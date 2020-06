Cisco wird weniger Netzwerk-Technik los

Die Nachfrage nach der Netzwerk-Technik von Cisco bleibt schwach. Der kalifornische Konzern musste in seinem dritten Geschäftsquartal bis Ende April einen Umsatzrückgang von annähernd 6 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar (8,4 Mrd. Euro) hinnehmen. Der Gewinn schmolz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf unterm Strich 2,2 Milliarden Dollar.

Konzernchef John Chambers zeigte sich am Mittwoch dennoch zufrieden. „Unsere Finanzergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen“, erklärte er am Sitz in San Jose. Cisco mache „klare Fortschritte auf dem Weg zurück zu Wachstum“. Auch die Börsianer waren zufrieden. Die Aktie stieg nachbörslich um 7 Prozent.

Technik von Cisco steckt in vielen Firmen-Netzwerken und sorgt unter anderem auch dafür, dass das Internet läuft. Unklar ist, in welchem Ausmaß die Enthüllungen zur Spionage des US-Geheimdienstes NSA das Geschäft zuletzt belasteten. Zwischenzeitlich hatte Cisco eingeräumt, dass insbesondere chinesische Kunden der US-Technik misstrauten. In China sitzen mit Huawei oder ZTE überdies starke Rivalen.