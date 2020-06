Cloud-Speicherdienst Box startet Börsengang

Der Online-Speicherdienst Box geht an die Börse. Die Firma aus dem Silicon Valley will dabei bis zu 250 Millionen Dollar (181 Mio Euro) einsammeln, wie aus dem am Montag vorgelegten Börsenprospekt hervorgeht. Als Börsenplatz wählte Box die traditionsreiche New York Stock Exchange mit ihrem Handelssaal an der Wall Street. Ein genauer Termin für den Börsenstart ist noch nicht bekannt.

US-Medien spekulieren seit einiger Zeit über einen Börsengang von Box. Vor einem Monat hatte das Unternehmen mit Graham Younger einen Topmanager des deutschen Software-Konzerns SAP abgeworben, der den weltweiten Verkauf steuern soll.