Cyanogen-Chef: Samsung wird vom Smartphone-Thron fallen

Samsung ist derzeit am Smartphone-Markt omnipräsent. Wenn es nach dem Cyanogen-Chef geht, könnte das aber nicht immer so bleiben, sondern in spätestens fünf Jahren vorbei sein. Denn gerade in aufstrebenden Entwicklungsmärkten gebe es viel lokale Konkurrenz, die bei sogenannten „Featurephones“ bereits enorm zulegen und den koreanischen Konzern sogar überholen. Als Beispiele nennt McMaster etwa Xiaomi in China, oder Micromax in Indien sowie Cherry Mobile auf den Philippinen.