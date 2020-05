Cyberattacken kosten börsennotierte Firmen Milliarden

Attacken aus dem Internet kommen börsennotierte Unternehmen einer Studie zufolge teuer zu stehen. In den vergangenen drei Jahren verloren am Aktienmarkt gelistete Firmen allein am ersten Handelstag nach Bekanntwerden eines virtuellen Einbruchs insgesamt 38 Milliarden Euro Börsenwert, wie die Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer am Samstag, Allerseelentag, mitteilte. Im Schnitt benötigten die Aktien einer Gesellschaft dreieinhalb Wochen, um wieder das alte Kursniveau zu erreichen.

Das ergab eine Studie der Kanzlei von 135 weltweiten Unternehmen, deren Computer und Netzwerke Opfer eines Angriffs aus dem Internet waren. Für die Erhebung griffen die Experten auf die Seite Hackmageddon zurück, auf der viele Hackerangriffe auf Firmen publiziert werden.

Allerdings muss nicht jeder Firmenchef nach einem Angriff um den Börsenkurs seines Unternehmens fürchten. Am Handelstag nach Bekanntwerden einer Attacke hat laut Studie lediglich der Kurs jedes zweiten beobachteten Unternehmens nachgegeben. "Die Anleger bleiben bei solchen Vorkommnissen bisher noch weitgehend unbeeindruckt", sagte Klaus Beucher, Experte für Cybersicherheit bei der Kanzlei. Das werde sich ändern, wenn die Schäden sichtbarer werden. "Dazu wird es kommen, denn Cyberkriminelle gehen immer ausgeklügelter vor und entwickeln sich zu einer ernst zu nehmenden Bedrohung für die Unternehmen."