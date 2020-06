Daimler will autonome Autos in ganz Deutschland testen

Daimler will selbstfahrende Autos künftig in ganz Deutschland testen können und nicht wie viele in der Industrie in die USA ausweichen. „Ich hoffe sehr, dass sich das 2015 ändert“, sagte Zetsche. Er befürchte gravierende Nachteile für die deutsche Autoindustrie, wenn die Regierung nicht tätig werde. Im Sommer 2013 hatte Mercedes-Benz bereits eine autonom fahrende S-Klasse auf einer Langstreckenfahrt in Deutschland erprobt. Der Konzern hat auch die Genehmigung für Testfahrten in Baden-Württemberg, erklärte ein Sprecher.