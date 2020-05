Daimler will bis 2020 selbstfahrende Autos anbieten

Das autonome Fahren gilt in der Branche als neuer Zukunftstrend. Alle großen Hersteller sowie Zulieferer und andere Konzerne arbeiten daran, das Fahren künftig unabhängig vom Menschen sicherer und komfortabler zu machen. In Testprojekten in verschiedenen Ländern wird dies bereits erprobt. Der US-Internetkonzern Google hat in den USA bereits zahlreiche Fahrzeuge zu selbstfahrenden Autos umgebaut, die mit einem radarähnlichen Aufbau durch die Straßen Kaliforniens und Nevadas kurven. Wie weit die Forschung ist, präsentiert die Branche ab dieser Woche auf der weltgrößten Automesse, der IAA, in Frankfurt. Bis der Traum vom automatisierten Fahren Realität wird, dürften nach Ansicht von Experten noch zehn bis 15 Jahre vergehen.

Der Zulieferer Continental will bereits 2016 Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern automatisch fahren lassen. Im Jahr 2020 sollen Autos dann bis zu Tempo 60 selbst steuern. Wann ein Wagen alle Verkehrssituationen beherrschen kann, und der Fahrer so zum Passagier wird, ist für Daimler nicht absehbar. Für Forschungschef Weber steht fest, "dass autonomes Fahren nicht von heute auf morgen kommt, sondern Schritt für Schritt Realität wird". Voraussetzung für die bis 2020 geplanten hochautomatisierten Funktionen ist laut einer Sprecherin, dass dies bis dahin gesetzlich zulässig ist. Im Moment ist in der EU vorgeschrieben, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle über sein Fahrzeug haben muss. Testfahrzeuge von Daimler oder von BMW sind in Deutschland mit entsprechenden Ausnahmegenehmigungen unterwegs.